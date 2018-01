Blake Lively, de 'Gossip Girl', será a personagem principal de longa de espionagem

LONDRES - Os produtores dos filmes James Bond anunciaram que a estrela da série Gossip Girl, Blake Lively, interpretará a protagonista em um novo filme de espionagem - uma raridade em um gênero que é normalmente dominado por homens.

The Rhythm Section será adaptado de um romance do autor Mark Burnell sobre uma mulher, Stephanie Patrick, que vira uma assassina e persegue as pessoas responsáveis pelo acidente de avião que matou sua família.

O filme será dirigido por Reed Morano, que esteve à frente anteriormente de episódios da série dramática de televisão The Handmaid's Tale, baseada no livro O Conto da Aia.

Em comunicado dado ao Hollywood Reporter, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, que produziram os últimos oito filmes da fraquia James Bond, disseram estar animados "trabalhar com o time imensamente talentoso".

Há quatro livros na série sobre Stephanie Patrick, levantando a possibilidade de uma série de filmes no estilo Bond - se o primeiro for bem-sucedido.