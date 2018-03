Bjork e Alison Mosshart fazem trilha do filme 'Sucker Punch'

Bjork and Alison Mosshart, do Kills, estão entre os artistas que irão fazer parte da trilha sonora de Sucker Punch - Mundo Surreal, novo filme de Zack Snyder (A Lenda dos Guardiões,Watchmen), informa o site NME.

Sucker Punch conta a história de Baby Doll, uma garota que sofre com o padastro perverso. Para fugir da realidade que a atormenta, ela criar uma estratégia dentro de uma realidade alternativa.

Mosshart e Carla Azar da banda Autolux fazem um cover de Tomorrow Never Knows dos Beatles, enquanto Bjork faz o remix de sua canção Army Of Me.

Skunk Anansie e Queen também integram o disco. A trilha sonora completa será divulgada em 22 de março, enquanto o filme chega às telas americanas no dia 25.

Veja abaixo a trilha sonora completa de Sucker Punch: The Original Motion Picture Soundtrack.

Emily Browning – Sweet Dreams (Are Made Of This)

Björk featuring Skunk Anansie – Army Of Me (Sucker Punch Remix)

Emiliana Torrini – White Rabbit

Queen com Armageddon e Geddy – I Want It All'/'We Will Rock You

Skunk Anansie – Search And Destroy

Alison Mosshart e Carla Azar – Tomorrow Never Knows

Yoav e Emily Browning – Where Is My Mind?

Emily Browning – Asleep

Carla Gugino e Oscar Isaac – Love Is The Drug