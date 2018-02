'Birdman' e 'O Grande Hotel Budapeste' lideram indicações para o Oscar; confira a lista

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na manhã desta quinta-feira, 15, os indicados ao Oscar 2015. O Grande Hotel Budapeste e Birdman foram os filmes que mais receberam indicações, com nove cada um. O anúncio foi feito pelo ator Chris Pine (Star Trek), e Cheryl Boone Isaacs, presidente da Academia, no Teatro Samuel Goldwyn, em Beverly Hills. Os vencedores do Oscar 2015 serão conhecidos no dia 22 de fevereiro.

O Grande Hotel Budapeste foi indicado principalmente às categorias técnicas, incluindo fotografia, figurino, edição, maquiagem e cabelo e desenho de produção, além de filme, direção (Wes Anderson), trilha sonora original e roteiro original.

Birdman foi lembrado nas categorias de melhor filme, direção (Alejandro G. Iñárritu), ator (Michael Keaton), ator coadjuvante (Edward Norton), atriz coadjuvante (Emma Stone), fotografia, edição de som, mixagem de som e roteiro original.

Já Boyhood - Da Infância à Juventude, grande vencedor do Globo de Ouro, que estava entre os favoritos para liderar a corrida ao Oscar, ficou com seis indicações, incluindo melhor filme, direção (Richard Linklater), ator coadjuvante (Ethan Hawke), atriz coadjuvante (Patricia Arquette), edição e roteiro original.

O Sal da Terra, filme que acompanha o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, um dos grandes nomes da fotografia no mundo, está entre os indicados para o Oscar 2015 na categoria documentário.

Veja a lista a completa

Melhor filme

Sniper americano

Birdman

Boyhood: Da infância à juventude

O grande hotel Budapeste

O jogo da imitação

Selma

A teoria de tudo

Whiplash

Melhor diretor

Alejandro Gonzáles Iñárritu (Birdman)

Richard Linklater (Boyhood)

Bennett Miller (Foxcatcher: Uma história que chocou o mundo)

Wes Anderson (O grande hotel Budapeste)

Morten Tyldum (O jogo da imitação)

Melhor ator

Steve Carell (Foxcatcher)

Bradley Cooper (Sniper americano)

Benedict Cumbertatch (O jogo da imitação)

Micahel Keaton (Birdman)

Eddie Redmayne (A teoria de tudo)

Melhor atriz

Marion Cotillard (Dois dias, Uma Noite)

Felicity Jones (A teoria de tudo)

Julianne Moore (Para sempre Alice)

Rosamund Pike (Garota exemplar)

Reese Whiterspoon (Livre)

Melhor ator coadjuvante

Robert Duvall (O Juiz)

Ethan Hawke (Boyhood)

Edward Norton (Birdman)

Mark Ruffalo (Foxcatcher)

J.K. Simmons (Whiplash)

Melhor atriz coadjuvante

Patricia Arquette (Boyhood)

Laura Dern (Livre)

Keira Knightley (O Jogo da Imitação)

Meryl Streep (Caminhos da Floresta)

Emma Stone (Birdman)

Melhor documentário

O Sal da Terra

CitizenFour

Finding Vivian Maier

Last days

Virunga

Melhor roteiro adaptado

Sniper Americano

O Jogo da Imitação

Vício Inerente

A Teoria de Tudo

Whiplash

Melhor roteiro original

Birdman

Boyhood

Foxcatcher

O grande hotel Budapeste

O Abutre

Melhor longa de animação

Big Hero 6

Boxtrolls

Como Treinar Seu Dragão 2

Song of the Sea

Princess Kaguya

Melhor longa estrangeiro

Ida

Leviatã

Tangerines

Timbuktu

Relatos Selvagens

Melhor fotografia

Birdman

O Grande Hotel Budapeste

Ida

Sr. Turner

Invencível

Melhor figurino

O Grande Hotel Budapeste

Vício Inerente

Caminhos da Floresta

Maligna

Sr. Turner

Melhor documentário em curta-metragem

Crisis Hotline

Joanna

Our Curse

The Reaper

White Earth

Melhor canção original

Everything is Awesome

Glory

Grateful

I'm Not Going to Miss You

Lost Stars

Melhor montagem

Sniper Americano

Boyhood

O Grande Hotel Budapeste

O Jogo da Imitação

Whiplash

Melhor maquiagem e cabelo

Foxcatcher

O Grande Hotel Budapeste

Guardiões da Galáxia

Melhor trilha sonora

O grande hotel Budapeste

Imitation Game

Interstellar

Mr. Turner

Theory of Everything

Melhor design de produção

O grande hotel Budapeste

O jogo da Imitação

Interstellar

Into the Woods

Mr. Turner

Melhor animação em curta-metragem

The Bigger Picture

The Dam Keeper

Feast

Me and My Moulton

A Single Life

Melhor curta-metragem

Aya

Boogaloo and Graham

Butter Lamp

Parvaneh

The Phone Call

Melhor edição de som

American Sniper

Birdman

O Hobbit

Interstellar

Unbroken

Melhores efeitos visuais

Capitão América

Gaurdians of the Galaxy

Planet of the Apes

Interstellar

X-Men