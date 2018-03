'Birdman' e 'Boyhood' estão empatados na disputa por melhor filme, indica site

LOS ANGELES - A cerimônia do Oscar se aproxima - a festa acontece na noite deste domingo, 22, no Dolby Theatre, em Los Angeles - e com ela a indefinição sobre qual filme vai levar a estatueta de melhor produção. O site FiveThirtyEight, especializado em pesquisas, revelou neste sábado que Birdman ultrapassou Boyhood na categoria. A diferença, porém, é a menor dos últimos anos, deixando a decisão praticamente empatada.

A diferença vai ser definida em outra categoria, a de diretor. Segundo o site, os dois prêmios serão divididos entre os dois longas, assim, o cineasta que vencer (Alejandro González Iñarritu, de Birdman, ou Richard Linklater, de Boyhood) praticamente vai decretar a vitória do outro filme.

Uma outra vertente aponta a disputa como favorável a um terceiro candidato, O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson. Acredita-se que a disputa entre Boyhood e Birdman pode dividir o eleitorado, favorecendo Hotel Budapeste que, no FiveThrityEight, localiza-se na quarta posição, atrás ainda de O Jogo da Imitação.