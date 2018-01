'Birdman', de Iñárritu, abre o Festival de Veneza

O filme Birdman, do cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu e estrelado por Michael Keaton, vai abrir o Festival de Veneza, informou a organização do evento, que vai de 27 de agosto a 6 de setembro. O longa do diretor de Amores Brutos e Babel também tem no elenco Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone e Naomi Watts.

Será a estreia mundial do filme do mexicano, que estará na competição oficial do festival. Birdman é uma comédia de humor negro que conta a história de um ator com trajetória em declínio (Keaton), que se prepara para um show na Broadway com o qual tenta relançar sua carreira.

“Nos dias antes da estreia, ele tem de lidar com seu ego e esforços para salvar sua família, sua carreira a si próprio”, descreve comunicado do festival sobre o longa. Iñárritu não é desconhecido em Veneza, onde seu filme 21 Gramas (2003) fez com que Sean Penn ganhasseo prêmio de melhor ator.

O filme deve estrear nos Estados Unidos em 17 de outubro e deve chegar às telas internacionais apenas em 2015. (Com informações da EFE)