'Birdman', de González Iñárritu, lidera as indicações ao Spirit Awards

LOS ANGELES - O filme Birdman, do mexicano Alejandro González Iñárritu, recebeu seis indicações ao prêmio Spirit de cinema independente, anunciou nesta semana a organização Film Independent. A produção foi indicada para melhor filme, melhor ator (Michael Keaton), melhor diretor (González Iñárritu), melhor atriz coadjuvante (Emma Stone), melhor ator coadjuvante (Edward Norton) e melhor fotografia (Emmanuel Lubezki).

Ele concorrerá a melhor filme com Boyhood: da Infância à Juventude, O Amor é Estranho, Selma e Whiplash: Em Busca da Perfeição. González Iñárritu disputará com Damien Chazelle (Whiplash: Em Busca da Perfeição), Ava DuVernay (Selma), Richard Linklater (Boyhood: da Infância à Juventude) e David Zellner (Kumiko, The Treasure Hunter, sem título em português).

Os favoritos aos prêmios são Birdman, Boyhood, Nightcrawler e Selma, cada um com cinco indicações. O anúncio dos indicados foi feito pelos atores Rosario Dawson e Diego Luna no Hotel W, em Hollywood. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 21 de fevereiro, véspera da do Oscar, em uma praia de Santa Mônica, na Califórnia.