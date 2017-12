'Birdman', 'Boyhood' e 'O Jogo da Imitação' lideram indicações ao Globo de Ouro 2015

A Associação dos Correspondentes Estrangeiros anunciou na manhã desta quinta, 11, os concorrentes de cinema e TV para a cerimônia da 72ª edição do prêmio Globo de Ouro, que será realizada no dia 11 de janeiro de 2015, em Los Angeles. A festa será apresentada por Tina Fey e Amy Poehler. Anunciada pelos atores Kate Beckinsale, Peter Krause, Paula Patton e Jeremy Piven, a lista dos indicados, que conta com prêmios relacionados ao cinema e a TV, é dividida em 25 categorias.

O prêmio Globo de Ouro foi criado em 1944, pela Associal de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood e a primeira cerimônia aconteceu nos estúdios da 20th Century Fox, em Los Angeles. Desde então, tornou-se a maior premiação da crítica, pois os ganhadores do Oscar e do Emmy são escolhidos pela própria indústria.

Até 1956, o Globo de Ouro era entregue apenas aos melhores do cinema e, naquela data, começou a premiar também a televisão. O prêmio é entregue sempre no início de cada ano (habitualmente em janeiro), em uma cerimônia com formato de jantar para indicados e convidados. Desde 1961, a festa acontece no Hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.

Atualmente, 85 votantes participam da escolha: são jornalistas estrangeiros que vivem na Califórnia. Em 2008, por causa da greve dos roteiristas, a festa de entrega foi cancelada, mas os prêmios foram concedidos. Até há alguns anos, o Globo de Ouro era considerado uma prévia do Oscar, mas, com o passar do tempo isso deixou de acontecer. O principal motivo é que as escolhas dos sindicatos de cada categoria (atores, produtores, diretores etc.) tornaram-se o maior indicativo, uma vez que os eleitores desses sindicatos são praticamente os mesmos que escolhem os ganhadores do Oscar.

Cinema

Melhor filme de Drama

Boyhood - Da Infância à Juventude

Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo

O Jogo da Imitação

Selma

A Teoria de Tudo

Melhor filme de comédia ou musical

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

O Grande Hotel Budapeste

Caminhos da Floresta

Pride

Um Santo Vizinho

Melhor diretor

Alejandro González Iñárritu (Birdman)

Wes Anderson (O Grande Hotel Budapeste

Ava DuVernay (Selma)

David Fincher (Garota Exemplar)

Richard Linklater (Boyhood)

Melhor Atriz em drama

Jennifer Aniston, Cake

Felicity Jones, A Teoria de Tudo

Julianne Moore, Still Alice

Rosamund Pike, Garota Exemplar

Reese Witherspoon, Livre

Melhor atriz coadjuvante

Patricia Arquette, Boyhood - Da Infância à Juventude

Keira Knightley, O Jogo da Imitação

Emma Stone, Birdman

Meryl Streep, Caminhos da Floresta

Naomi Watts, Um Santo Vizinho

Melhor ator de comédia ou musical

Ralph Fiennes (O Grande Hotel Budapeste)

Michael Keaton (Birdman)

Bill Murray (Um Santo Vizinho)

Joaquin Phoenix (Vício Inerente)

Christoph Waltz (Big Eyes)

Melhor ator coadjuvante

Robert Duvall (O juiz)

Ethan Hawke (Boyhood)

Edward Norton (Birdman)

Mark Ruffalo (Foxcatcher)

J.K. Simmons (Whiplash: Em Busca da Perfeição)

Melhor animação

Operação Big Hero

Festa no Céu

Os Boxtrolls

Como Treinar o seu dragão 2

Uma Aventura Lego

Melhor roteiro

Wes Anderson, O Grande Hotel Budapeste

Gillian Flynn, Garota Exemplar

Alejandro González Inarritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr., Birdman

Richard Linklater, Boyhood - Da Infância à Juventude

Graham Moore, O Jogo da Imitação

Melhor Filme Estrangeiro

Força Maior (Suécia)

Gett: The Trial of Viviane Amsalem (França)

Ida (Polônia)

Leviatã (Rússia)

Tangerines (Estônia)

Melhor canção

Big Eyes - Big Eyes (Lana Del Ray)

Glory - Selma (John Legend, COmmon)

Mercy Is - Noé (Patty SMith, Lenny kaye)

Opportunity - Annie

Yellow Flicker Beat - Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1 (Lorde)

Melhor trilha sonora

O Jogo da Imitação - Desplat

A Teoria de Tudo - Yohan Yohanson

Garota Exemplar - Trent Reznor

Birdman

Interestelar - Hans Zimmer

Televisão

Melhor série de drama

House of Cards Game of Thrones Downton Abbey The Good Wife The Affair Melhor série de comédia ou musical Girls Orange Is the New Black Jane the Virgin Silicon Valley Transparent Melhor minissérie ou filme feito para a TV The Normal Heart Fargo Olive Kitteridge The Missing True Detective Melhor atriz de série dramática Julianna Margulies - The Good Wife Robin Wright - House of Cards Claire Danies - Homeland Viola Davis - How To Gert Away With Murder Ruth Wilson - The Affair Melhor ator em série dramática Clive Owen – The Knick Liev Schrieber – Ray Donovan Kevin Spacey - House of Cards James Spader - Blacklist Dominic West - The Affair Melhor atriz em série de comédia ou musical Lena Dunham, - Girls Edie Falco - Nurse Jackie Julia louis Dreyfus - Veep Gina Rodriguez - Jane the Virgin Taylor Schilling - Orange Is The New Black Melhor ator em série de comédia ou musical Louis CK - Louie Don Cheadle - House of Lies Ricky Gervais - Derek William. H. Macy - Shameless Jeffrey Tambor - Transparent Melhor atriz em minissérie ou filme feito para a TV Maggie Gylenhaal - An Honorable Woman Jessica Lange - American Horror Story Frances McDormand - Olive Kitteridge Frances O'Connor - The Missing Allison Torman - Fargo Melhor ator em minissérie ou filme feito para a TV Matthew McConaughey - "True Detective Woody Harrelson - True Detective Martin Freeman - Fargo Mark Ruffalo - The Normal Heart Billy Bob Thorton - Fargo Melhor atriz coadjuvante em série, minissérie, ou filme para a TV Uzo Aduba - Orange Is The New Black Kathy Bathes - American Horror Story Joanne Froggatt – Downton Abbey Allison Janney – Mom Michelle Monaghan - True Detective Melhor ator coadjuvante em série, minissérie, ou filme para TV Matt Bomer - The Normal Heart Colin Hanks - Fargo Alan Cumming - The Good Wife Bill Murray - Olive Kitteridge Jon Voight - Ray Donovan

