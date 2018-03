'Bingo - O Rei das Manhãs' é pré-selecionado para o Prêmio Goya

Ao todo, 16 longas latino-americanos, entre eles Bingo - O Rei das Manhãs, foram pré-selecionados para concorrer ao prêmio de Melhor Filme Ibero-americana na 32ª edição dos Prêmios Goya, da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha.

A presidente da entidade, Yvonne Blake, e o diretor do Festival de Cinema Ibero-americano de Huelva, Manuel H. Martín, anunciaram nesta terça-feira as produções envolvidas.

Além do trabalho do paulista Daniel Rezende, estão na disputa filmes como Zama, da argentina Lucrecia Martel e que tem Matheus Nachtergaele no elenco; Uma Mulher Fantástica, de Sebastián Lelio, que compete pelo Chile; o mexicano Tempestade, de Tatiana Huezo; São Jorge, do português Marco Martins; Exercícios de Memória, da paraguaia Paz Encina, e Otra historia del mundo, do uruguaio Guillermo Casanova

De acordo com Yvonne, a seleção, realizada pelas academias e comitês de cada país, é "uma prova da riqueza de diversidade do cinema ibero-americano".

"É um cinema que ganha prêmios e que aumentou em quantidade e em qualidade as suas produções", apontou ela, que destacou também a importância do Festival de Huelva como "espaço fundamental para divulgar trabalhos de novos talentos".

O desafio de Huelva, que este ano celebra a sua edição número 43 em novembro, concedeu o Prêmio Cidade de Huelva ao ator argentino Darío Grandinetti, enquanto os Prêmios Luz foram para os atores Alfonso Sánchez e Alberto López.