Bill Pullman quer filmar com Walter Salles O ator Bill Pullman, que fez parte do júri do Amazonas Film Festival, está interessadíssimo no novo projeto do brasileiro Walter Salles. Pullman (de Querida Wendy), que participou de um encontro com fãs e jornalistas, disse que Cidade de Deus (de Fernando Meirelles) e Central do Brasil (de Salles) estão entre seus 15 filmes preferidos. ?Eu soube que o Walter pretende filmar On The Road, um clássico da literatura beatnik, de Jack Kerouac, cujos direitos de filmagem foram cedidos ao brasileiros por Francis Ford Coppola. Adoro este livro e quero muito participar. Vou pedir um papel a ele?, garantiu Pullman.