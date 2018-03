Bilheterias de cinema dos EUA atingem recorde em 2007 As vendas de ingressos de cinema nos Estados Unidos registraram um aumento de 5,4 por cento em 2007, batendo o nível mais alto da história, informou a Associação de Cinema dos EUA (MPAA, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, ao anunciar as cifras anuais da indústria. Levando adiante uma recuperação que teve início em 2006, após uma queda generalizada em 2005, as vendas de ingressos nos EUA atingiram a cifra recorde de 9,63 bilhões de dólares em 2007, sendo que em 2006 tinham sido de 9,14 bilhões. O número de ingressos vendidos em 2007 se manteve praticamente igual ao ano anterior, segundo a MPAA. O aumento nas bilheterias deveu-se à alta nos preços dos ingressos. Em 2007, o custo médio de produção e marketing de um filme produzido por estúdios filiados à MPAA, entre os quais estão os maiores de Hollywood, subiu 6,3 por cento em relação a 2006 -- de 100,3 milhões de dólares para 106,6 milhões --, superando o pico anterior de 105,8 milhões, alcançado em 2003. O preço médio dos ingressos subiu de 6,55 dólares em 2006 para 6,88 dólares, um aumento de 5 por cento. As bilheterias mundiais alcançaram o recorde histórico de 26,7 bilhões de dólares, um aumento de 4,7 por cento em relação aos 25,5 bilhões obtidos em 2005. Os membros da MPAA incluem as unidades de cinema e televisão das maiores empresas de mídia: Time Warner Inc, Walt Disney, News Corp., Viacom Inc, General Electric e Metro-Goldwyn-Mayer.