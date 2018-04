Bilheterias de cinema batem recorde nos Estados Unidos em 2016

NOVA YORK - As bilheterias de cinema dos Estados Unidos arrecadaram US$ 11,4 bilhões em 2016, a maior quantia em um ano em toda a história, de acordo com a ComScore. O total do ano passado superou o recorde anterior, de US$ 11,1 bilhões, de 2015.

A safra de filmes de sucesso em 2016 foi liderada por Procurando Dory, que arrecadou 486,3 milhões em vendas nos Estados Unidos e no Canadá, segundo a ComScore.

O mais novo lançamento da saga Star Wars, Rogue One, terminou o ano em segundo lugar, mas só foi lançado em 16 de dezembro nos Estados Unidos e continua a desfrutar de fortes vendas.

A Disney teve seis dos 10 filmes de maior arrecadação na América do Norte em 2016, incluindo os três primeiros, com Capião América: Guerra Civil em terceiro ao arrecadar 408 milhões de dólares, segundo a ComScore.

"Peixe esquecido, super-heróis, animais domésticos e viajantes espaciais lideraram em um ano que foi marcado por uma seleção incrivelmente diversificada de filmes de todos os gêneros, de todos os tamanhos e escopo, de todos os estúdios", disse em nota no domingo o analista de mídia da ComScore Paul Dergarabedian.