Bilheteria mundial de 'Transformers 3' atinge US$ 645 milhões

LOS ANGELES (Reuters) - O filme de ação de grande orçamento Transformers: O Lado Oculto da Lua venceu a batalha pelas bilheterias pela segunda semana consecutiva ao faturar no mundo 140 milhões de dólares no período, levando a sua receita total para 645 milhões de dólares, de acordo com estimativa divulgadas no domingo.

A terceira continuação da popular série Transformers sobre aliens que mudam de forma foi o líder nos Estados Unidos e Canadá com 47 milhões de dólares. Ele venceu com facilidade duas novas comédias, Quero Matar meu Chefe, que ficou com 28 milhões de dólares, e o filme familiar O Zelador Animal, em terceiro com 21 milhões de dólares.

Transformers segue forte internacionalmente com 93 milhões de dólares de vendas em ingressos em 59 mercados, segundo a Paramount Pictures.

Ao todo, o filme cheio de efeitos especiais conseguiu 261 milhões de dólares nos EUA e Canadá e se tornou o filme mais bem sucedido nas bilheterias até agora. Além disso, faturou 384 milhões de dólares em outros países.

O sucesso do filme de ficção científica em 3D também ajudou a levar espectadores para as novas comédias nos cinemas, que conseguiram vendas decentes em um final de semana com poucos novos lançamentos.

"O Transformers 3 está ajudando o mercado inteiro ao ir bem", disse Paul Dergarabedian, analista de bilheteria da Hollywood.com.

A queda de 52 por cento na venda de ingressos nos EUA e Canadá em relação à primeira semana foi diferentemente baixa depois de uma grande estreia, acrescentou.

Ruim é bom

Quero Matar meu Chefe, focado em três amigos que planejam matar os seus cruéis chefes, teve desempenho melhor do que o esperado na linha de comédias adultas como Se Beber Não Case 2 e Professora Sem Classe que continuaram agradando fãs neste verão nos EUA.

O filme tem Jason Bateman, Charlie Day e Jason Sudeikis, junto com Jennifer Aniston como uma das chefes.

A comédia familiar O Zelador Animal, estrelada por Kevin James, também teve bons números na América do Norte e em outros países, disse a Sony Pictures Entertainment. A bilheteria internacional chegou aos 7,5 milhões de dólares.

Carros 2, a sequência da animação da Disney Pixar, ficou em quarto lugar na América do Norte com 15 milhões de dólares e a comédia de Cameron Diaz Professora Sem Classe foi a quinta com 9 milhões de dólares.