Bilheteria global de cinema subiu 6% em 2012 e chegou a US$ 34,7 bi

Pelo segundo ano consecutivo, a alta foi puxada pelo mercado externo, que teve alta de 6,7 por cento, chegando a 22,4 bilhões de dólares. O mercado dos EUA e Canadá chegou a 10,8 bilhões de dólares, uma alta de 6 por cento em relação ao ano anterior, quando havia sido registrado um declínio de 4 por cento em relação a 2010.

O mau resultado do ano passado no mercado norte-americano fez com que o crescimento global das bilheterias ficasse limitado a 3 por cento.

O filme mais visto de 2012 nos cinemas da América do Norte foi "Os Vingadores", do estúdio Disney, que faturou 623,4 milhões de dólares nesse mercado. "Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge" ficou em segundo, com 448,1 milhões de dólares.

(Reportagem de Susan Zeidler)