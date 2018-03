Bilheteria do cinema em todo mundo bate recorde de arrecadação em 2016

O faturamento em bilheteria do cinema mundial bateu recorde em 2016, segundo relatório da Associação do Cinema dos Estados Unidos (MPAA, sigla em inglês), divulgado nesta quarta, 22, chegando a cifra de US$ 38,6 bilhões.

Apesar do número recorde na arrecadação, houve uma desaceleração em relação ao faturamento por venda de ingressos comparado com a marca alcançada entre 2014 a 2015, que foi de 5% de crescimento. Em 2015, o recorde anterior, a cifra arrecadada foi de US$ 38,4 bilhões.

Em relação ao mercado americano e canadense, a arrecadação registou um aumento de 2% comparado com 2015, quando o faturamento foi de US$ 11,1 bilhões, frente aos US$ 11,4 bilhões deste ano. O resto do mundo, por sua vez, apresentou uma pequena retração, saindo dos US$ 27,3 bilhões, arrecadados nas salas de cinema, para US$ 27,2 bilhões. Segundo o relatório da MPAA, esta queda ocorreu por conta da retração de 1% na China, que vinha registrando crescimento ininterrupto nos últimos dez anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo com a queda, a China continua sendo o país que mais faturou em bilheteria no cinema mundial (6,6 bilhões), depois do mercado consolidado dos Estados Unidos e Canadá, seguido do Japão, US$ 2 bilhões, Índia, US$ 1,9 bilhão, Reino Unido, 1,7 bilhão e França com 1,6 bilhão.