Bilheteria de Natal coloca Hollywood no caminho para ano recorde

"Les Miserables", filme repleto de estrelas da Universal Pictures, ficou com o recorde de Natal em um dia de semana nos Estados Unidos e no Canadá ao estrear na terça-feira, segundo estimativas do estúdio de vendas de ingressos.

O faroeste-spaghetti de Quentin Tarantino "Django Livre", que traz no elenco Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio, obteve quase 15 milhões de dólares para The Weistein Co.

Os estúdios "estão definitivamente no caminho para um ano recorde, com esperados 10,8 bilhões de dólares (6 por cento a mais do que no ano passado e batendo o recorde anterior de US$ 10,6 bilhões em 2009)", disse o analista do Hollywood.com Paul Dergarabedian à Reuters em um email, acrescentando que o número de ingressos vendidos deve aumentar 6 por cento desde 2011, para 1,36 bilhão.

Dergarabedian credita um ano de marketing bem-sucedido para os estúdios como a principal razão para o recorde previsto de bilheteria, com os sucessos de primavera e verão "Jogos Vorazes" e "Os Vingadores" ajudando a aumentar os lucros.

"Não foi só o fato da maior parte dos filmes exibidos, foi o momento de suas datas de estreia e o marketing foi obviamente eficaz, assim como a mídia social continuando a fornecer um escoadouro para o grupo de cinéfilos falarem sobre seus filmes favoritos", disse Dergarabedian.

"O Hobbit - Uma Jornada Inesperada", baseado no clássico romance de fantasia de J.R.R. Tolkien, obteve 11,4 milhões de dólares no dia de Natal, depois de liderar as bilheterias no final de semana, com quase 37 milhões de dólares em ingressos vendidos.

O filme família "Parental Guidance", de Billy Crystal, estreou em quarto lugar, com cerca de 6,4 milhões de dólares em ingressos no Natal, enquanto "Jack Reacher", de Tom Cruise, que apresenta o personagem do autor Lee Child em uma investigação sobre um atirador, ficou em quinto, com cerca de 5,3 milhões de dólares.

"O Hobbit" foi distribuído pela Warner Bros. Studio. A 20th Century Fox da News Corp lançou "Parental Guidance" e a Paramount Pictures, uma unidade da Viacom, "Jack Reacher".

(Reportagem de Eric Kelsey)