Bilheteria de 'Batman vs Superman' despenca 68% na segunda semana em cartaz nos EUA

LOS ANGELES - O filme Batman vs Superman: A Origem da Justiça parece estar perdendo força ao encerrar sua segunda semana em cartaz.

Apesar de o filme, execrado pela crítica, ter liderado as bilheterias na semana, totalizando US$ 52,4 milhões, isso representa uma forte queda de 68% em comparação ao montante da estreia, US$ 166 milhões.

Isso sugere que Batman vs Superman será um filme que liderará as bilheterias no molde do que aconteceu com Crepúsculo: Lua Nova e X-Men Origens: Wolverine. Ambos geraram uma fatia desproporcional de suas receitas nas primeiras semanas e sofreram quedas semelhantes na arrecadação depois.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos Estados Unidos, o filme da Warner Bros arrecadou significativos US$ 261,4 milhões. O principal problema que o estúdio enfrenta é que não apenas precisa que Batman vs Superman seja um sucesso, precisa que os fãs fervorosamente abracem a franquia a ponto de aparecem em sequências e outros produtos e filmes derivados nos próximos anos.

O filme tem a intenção de começar um universo interconectado de personagens da DC Comics, algo que a Warner Bros espera rivalizar com o que a Marvel conseguiu com os filmes dos Vingadores.

Também não houve muita concorrência. A maioria dos estúdios preferiu ficar longe do Cavaleiro das Trevas e do Homem de Aço nas bilheterias.