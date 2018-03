'Big Jato' ganha prêmio de melhor filme no FESTin

O brasileiro Big Jato recebeu o prêmio de melhor filme no FESTin, dedicado à produção cinematográfica em língua portuguesa, que durante oito dias exibiu 75 trabalhos nos quais destacou o cinema autoral e a vasta contribuição das mulheres à indústria.

Big Jato, que conta a irreverente história de um limpador de fossas e seu repulsivo irmão gêmeo, é o segundo longa-metragem do diretor brasileiro Cláudio Assis que consegue este prêmio no FESTin, após o sucesso de A Febre do Rato em 2011.

Matheus Nachtergaele, protagonista de Big Jato, recebeu o prêmio de melhor ator.

A produção brasileira Comeback, de Érico Rassi, que conta os dilemas de um assassino profissional que, farto de sua tranquila aposentadoria, procura voltar ao crime, também conseguiu dois prêmios: o de melhor filme para a crítica, e o de melhor diretor.

Outros dois filmes brasileiros receberam prêmios no festival: o de melhor documentário para Curumim, de Marcos Prado, e o de melhor curta-metragem para Universo Preto Paralelo, de Rubens Passaro.

A oitava edição do FESTin, realizada entre 1 e 8 de março, teve um especial interesse em analisar o papel feminino no mundo audiovisual e também em repassar alguns trabalhos latino-americanos, por conta do ano de Lisboa como capital ibero-americana da cultura.

O Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa reúne a cada ano os destaques da produção cinematográfica de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.