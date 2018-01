'Big Hero 6' explora amor japonês por animações

Os personagens de animê japoneses Hello Kitty e Doraemon exibiram seus dotes no tapete vermelho nesta quinta-feira, 23, quando a animação da Disney Operação Big Hero 6 deu a largada no Festival de Tóquio, de cara nova e investindo no amor dos japoneses por animações.

O 27º Festival Internacional de Cinema de Tóquio, que acontece até 31 de outubro, terá eventos especiais paralelos à atração principal, incluindo uma “cúpula cosplay" (pessoas vestidas como personagens) e uma feira de alimentos japoneses para divulgar as indústrias cultural e de conteúdo do país.

Operação Big Hero 6, próxima aposta de desenho animado da Disney após o sucesso Frozen, do ano passado, gira em torno do elo entre Hiro Hamada, de 14 anos, e o robô inflável Baymax enquanto os dois e seus amigos lutam contra um vilão, oculto atrás de uma máscara de teatro Kabuki, que roubou a tecnologia microbótica de Hiro.

A aventura cômica em 3D, que foi exibida fora da competição, transcorre na cidade futurista de São Fransóquio, mistura de São Francisco e Tóquio, e os telespectadores japoneses irão reconhecer facilmente a influência da vida e dos cartões-postais da capital na animação.

“O filme tem uma influência japonesa muito forte, realmente é uma declaração de amor ao Japão”, afirmou Don Hall, co-diretor da produção, à Reuters no tapete vermelho nas colinas Roppongi. “E coincidiu com o Festival de Cinema de Tóquio, que provavelmente é o lugar perfeito para estreá-lo”, disse, explicando por que o evento foi escolhido para o lançamento mundial.

Operação Big Hero 6 é o segundo desenho animado a abrir o festival, e a primeira animação da Disney a fazê-lo. Quinze filmes estão inscritos na competição principal pelo prêmio Sakura. Cinco são estreias mundiais, como o único concorrente japonês, Pale Moon.

Muitos outros fazem sua estreia asiática depois de serem exibidos em Toronto e em outros festivais, inclusive o policial franco-belga The Connection, estrelando Jean Dujardin (O Artista), e o drama 1001 Grams, aposta norueguesa na categoria de melhor filme em língua estrangeira. James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, preside o júri da competição.

Refletindo a ênfase nas animações e nos super-heróis, pessoas vestidas como personagens se misturaram às estrelas de cinema. “Consegui ver alguns atores em pessoa, mas também vi o Ultraman e animês como o Doraemon, já que havia muitos deles, então fiquei realmente surpresa”, disse Chinami Kaneko, de 20 anos.

Filme estreia no dia 25 de dezembro nos cinemas brasileiros.