Bianca Rinaldi pode atuar em filme de Pedro Almodóvar A atriz Bianca Rinaldi, protagonista da segunda versão da novela A Escrava Isaura, anunciou em Santiago, no Chile, que viajará em setembro à Espanha para um teste com o cineasta Pedro Almodóvar. "Vamos ver o que acontece, mas, embora seja somente um teste, estou muito feliz", disse à imprensa local a atriz, de 31 anos, que vai passar a semana em Santiago. Bianca desfruta a fama que adquiriu com A Escrava Isaura (2005), novela da Record dirigida por Herval Rossano que quebrou recordes de audiência no Chile através do canal privado Chilevisión. Outro canal, o Megavisión, convidou Rinaldi para protagonizar alguns capítulos da série A Vida é uma Loteria, dirigida pelo cineasta local Marco Enríquez-Ominami. A atriz não esquece, no entanto, o canal que a tornou famosa no Chile, e disse que no próximo ano voltará para atuar em uma série e em um filme para a Chilevisión.