Beyoncé e James Taylor cantam em musicais do Oscar Beyoncé, James Taylor, Melissa Etheridge, Jennifer Hudson, Randy Newman, Keith Robinson e Anika Noni Rose serão os intérpretes das canções candidatas ao Oscar durante a cerimônia do próximo dia 25, anunciou hoje a produtora da cerimônia, Laura Ziskin. O filme mais representado nessa categoria de melhor canção é o musical Dreamgirls - Em Busca de um Sonho, com três temas, o que o transforma em claro favorito à vitória. Jennifer Hudson canta Love You I Do Duas delas serão interpretadas separadamente pelas protagonistas do filme, as cantoras Beyoncé (Listen) e Jennifer Hudson (Love You I Do), que também aspira à estatueta como melhor atriz coadjuvante pelo filme, e conquistou o Globo de Ouro como melhor atriz coadjuvante. A terceira, Patience, contará no palco do teatro Kodak de Hollywood com Anika Noni Rose e Keith Robinson, também atrizes de Dreamgirls, indicou Ziskin em comunicado. A cantora de rock Melissa Etheridge cantará I Need to Wake Up, tema do documentário Uma Verdade Inconveniente. Por último, Randy Newman entoará sua canção Our Town, do desenho animado Carros, em uma interpretação na qual contará com a colaboração do cantor pop James Taylor.