Bernie Mac e Isaac Hayes revivem em 'Soul Men' O comediante Bernie Mac e o gigante da música soul Isaac Hayes morreram em dias consecutivos em agosto, depois de concluírem suas participações no filme "Soul Men". O filme estréia na sexta nos EUA e traz os dois astros em forma esplêndida, num filme repleto de música de outra era. Mac e Hayes atuaram no filme num momento em que nenhum dos dois estava em ótimo estado de saúde. Mac fez o papel de um cantor de soul envelhecido, procurando recuperar sua fama, e Hayes representou a si mesmo. Samuel L. Jackson, também no filme, disse que "Soul Men" foi perfeito como último papel do comediante de quem ficara amigo anos antes. "Me chateia o fato de Bernie não ter visto o filme, mais do que sua morte", disse Jackson, 59 anos. "Porque ele fez um grande trabalho, e o filme é uma grande homenagem ao que ele é e foi." "Soul Men" gira em torno da música do selo de soul music Stax Records, fundado em Memphis, Tennessee, que nos anos 1960 foi o lar musical de Hayes e alguns dos maiores artistas negros da época. O filme acompanha os cantores fictícios Floyd Henderson (Bernie Mac) e Louis Hinds (Samuel Jackson), numa viagem para recuperar a glória que viveram no passado num famoso trio de música soul. O trio se desfaz quando o vocalista Marcus Hooks (John Legend) resolve partir para uma carreira solo. Mas, quando Hooks morre inesperadamente, Henderson e Hinds refazem sua amizade fraturada e fazem show de tributo a seu antigo colega de banda. DUAS MORTES Mac, que protagonizou a sitcom "The Bernie Mac Show" e atuou em "Onze Homens e Um Segredo", morreu em Chicago aos 50 anos, em 9 de agosto, de pneumonia. Isaac Hayes morreu de derrame cerebral no dia 10 de agosto. O cantor soul de 65 anos, que recebeu um Oscar pela canção temática de "Shaft", já tinha sofrido outro derrame no ano passado. A atriz Sharon Leal, 36, que faz o papel de cantora iniciante no filme, disse Hayes ainda estava se recuperando do primeiro derrame durante as filmagens de "Soul Men". "Soul Men" tem direção de Malcolm Lee, primo do cineasta Spike Lee. Chegará aos cinemas norte-americanos no mesmo dia que a animação "Madagascar 2 -- A Grande Escapada", para o qual Bernie Mac contribuiu com sua voz.