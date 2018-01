Benoît Jacquot estreia sua versão de 'O Diário de Uma Camareira'

Há um ano, Benoît Jacquot mostrou Três Corações em Veneza. Em fevereiro, já estava de novo na competição de Berlim com O Diário de Uma Camareira. No final da premiação havia críticos indignados com o júri berlinense por não haver premiado o ator Vincent Lindon, que faz ‘Joseph’. Em maio, Lindon foi à forra e ganhou o prêmio de interpretação em Cannes, por A Lei do Mercado, de Stéphane Brizé. Como eles conseguem? Filmar tanto, e obras de qualidade, disputadas pelos maiores festivais do mundo? O Diário de Uma Camareira estreia nesta quinta, 3, na cidade. É a terceira adaptação do livro famoso de Octave Mirabeau, que já havia sido transposto em filme anteriormente por Jean Renoir (Segredos de Alcova, 1946) e Luís Buñuel (1964). Léa Seydoux segue os passos de Paulette Goddard e Jeanne Moreau ao interpretar ‘Celéstine’, a camareira do título.

Está ótima, mas Lindon consegue estar ainda melhor como o hediondo Joseph. O ator e o diretor acompanharam a apresentação do filme em Berlim. Tiveram encontros com jornalistas de todo o mundo, incluindo o repórter do Estado. Léa não pôde prestigiar a exibição porque estava em pleno set de 007 Contra Spectre – é a nova bondgirl e o pivô dramático da nova aventura da série. Como no anterior 007 – Operação Skyfall, Sam Mendes assina a direção e Daniel Craig empunha a pistola de James Bond. Vem blockbuster por aí. O Diário de Uma Camareira tem outro perfil. É mais intimista, autoral. Vale lembrar que Jacquot e Léa estiveram juntos em Adeus Minha Rainha, em 2013, que também concorreu em Berlim.

A primeira pergunta, inevitável – não foi intimidador, para Jacquot, adaptar o livro filmado por dois grandes como Renoir e Buñuel? “Conhecia os filmes de ambos, mas nunca havia lido o livro de (Octave) Mirabeau. Embora Jeanne Moreau esteja extraordinária como Celéstine, não creio que seja um grande Buñuel, pelo menos tão grande como Bela da Tarde. O mesmo se pode dizer da versão de Renoir, que dirigiu o filme no final de seu exílio em Hollywood, durante a (2.ª) guerra. Mesmo não sendo um grande Renoir, o filme é muito interessante porque foi feito numa fase de transição, antes do seu retorno à França, revelando uma espécie de apreensão pelo país que ele temia reencontrar.

Ao ler, finalmente, o livro, percebi que nenhuma das adaptações dava conta da complexidade política e social do texto. Mais que isso. Joseph, o dublê de chauffeur e criado de Vincent (Lindon) tem um discurso xenófobo e antissemita que tem tudo a ver com a época, o pré-guerra, mas que se encontra hoje na ordem do dia com essa ascensão das forças de direita na França, e na Europa, de maneira geral.”

O filme divide-se claramente em duas partes – a primeira é centrada na atividade de Celéstine como camareira e a segunda na sua relação com Joseph, que revela o desejo da criada de romper com o estigma de classe e ascender socialmente. “Essa divisão foi intencional, do ponto de vista dramático, mas, embora esteja no roteiro, não tem contrapartida da mise-en-scène. Um colega seu falou que a câmera se move mais na primeira parte, mas não é verdade. O que ocorre é que o espectador termina, por assim dizer, por se acostumar com o movimento e não o nota mais. Mas o movimento da câmera, do ator é importante para mim porque me ajuda a expressar o ponto de vista de Celéstine da burguesia e também de Joseph.” O repórter destaca um movimento, em particular – a câmera sai de dentro da casa e acompanha Celéstine que segue uma direção no jardim e Joseph prossegue em outra. Como Jacquot consegue isso? “O movimento do filme é muito elaborado e consciente. Tenho travelling, câmera no tripé e na mão, combino as duas com a lente zoom e o movimento dos atores. Às vezes, vira um tour de force para fazer, mas eu gosto.”

Como foi o reencontro com Léa (Seydoux)? “Léa é maravilhosa. Tem um perfil meio camafeu e se adapta maravilhosamente ao figurino de época, mas seu jogo (o estilo de representação) não poderia ser mais moderno e acrescenta à contemporaneidade que me interessa. Não faria sentido contar essa história de racismo e tensão social ficando preso ao código de época.” E Vincent Lindon? O próprio ator esclarece – “Já havia feito O Sétimo Céu com Benoît, nos anos 1990.

Quando conversamos sobre o filme, ele disse que me queria no papel porque precisava de um ator simpático, aos olhos do público, porque o personagem é abjeto. Um ator menos palatável poderia deixá-lo caricatural, detestável. Meu desafio foi, como ele disse, atribuir certo charme a Joseph. Ele foi muito preciso nas cenas de sexo. A tensão social na sala, com os patrões, vai para a cama entre figuras da mesma classe. A dominação permanece.”