Bennett Miller negocia direção de 'Moneyball', com Brad Pitt

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O diretor de "Capote", Bennett Miller, está em negociações para assumir a direção de "Moneyball", drama sobre beisebol que terá Brad Pitt no papel de Billy Beane, o administrador geral do time Oakland A's que reescreveu as regras não escritas do beisebol.

O projeto da Columbia, que já começou e parou várias vezes, voltou a avançar nas últimas semanas, quando Pitt e os produtores -- Michael De Luca, Scott Rudin e Rachael Horovitz -- se reuniram com potenciais diretores.

Uma proposta do projeto comandada por Steven Soderbergh foi abandonada em junho. A reabilitação do filme começou quando Aaron Sorkin ("The West Wing", "Sports Night") foi convocado para escrever um roteiro, baseado na versão anterior de Steve Zaillian.

O projeto é baseado no best-seller homônimo de Michael Lewis.

"Capote", de Miller, deu um Oscar a seu ator principal, Philip Seymour Hoffman, e recebeu uma indicação ao Oscar de melhor filme.