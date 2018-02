'Benjamin Button' e 'Slumdog' lideram indicações ao Oscar "O Curioso Caso de Benjamin Button", drama em que Brad Pitt interpreta um homem que nasce velho e rejuvenesce ao longo da vida, liderou as indicações ao Oscar reveladas nesta quinta-feira, com 13 indicações. "Slumdog Millionaire", a história da vitória improvável de um órfão pobre num game show da TV indiana, veio em seguida, com dez indicações. "Batman - O Cavaleiro das Trevas" e a saga sobre direitos dos gays "Milk - A Voz da Igualdade" foram indicados em oito categorias cada. "Benjamin Button", "Slumdog Millionaire" e "Milk" vão disputar o Oscar de melhor filme com "O Leitor" e "Frost-Nixon", Os cinco filmes também foram indicados na categoria melhor diretor. A 81a cerimônia anual de entrega dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas terá lugar em 22 de fevereiro. "Gran Torino", o mais recente sucesso de bilheteria de Clint Eastwood, foi esnobado, não tendo recebido indicação alguma. Como já era esperado, o ator australiano Heath Ledger foi indicado por seu papel coadjuvante do vilão Coringa em "Cavaleiro das Trevas." Ledger morreu de overdose acidental de remédios há exatamente um ano, aos 28 anos de idade. "Cavaleiro das Trevas", o maior sucesso de bilheteria desde "Titanic", de 1997, era visto como tendo chances de indicação a melhor filme, mas todas suas outras indicações foram em categorias técnicas. Com 13 indicações, "Benjamin Button" precisava de apenas mais uma para igualar-se ao número recorde de 14 indicações dadas a "A Malvada" (1959) e "Titanic" (1997). Suas indicações incluem a de melhor ator (Brad Pitt), melhor diretor (David Fincher), melhor atriz coadjuvante (Taraji P. Henson) e melhor roteiro adaptado (Eric Roth e Robin Swicord). Adaptado de um conto de F. Scott Fitzgerald, "Benjamin Button" vem sendo sucesso comercial e de crítica e provavelmente se somará a "Cavaleiro das Trevas" para elevar a audiência televisiva da cerimônia do Oscar. MERYL STREEP AUMENTA SEU RECORDE A atriz Meryl Streep, de 59 anos, que já era a recordista absoluta de indicações ao Oscar em categorias de atuação, com 14, recebeu a 15a por seu papel protagonista em "Dúvida", no qual faz uma freira vingativa. Kate Winslet recebeu uma indicação, elevando seu total na carreira para seis. Desta vez, a atriz britânica de 33 anos foi citada pelo papel principal de ex-carcereira nazista em "O Leitor". Outros filmes que ganharam destaque foram a animação "WALL-E", com seis indicações, e "Dúvida", "Frost/Nixon" e "O Leitor", com cinco cada. Brad Pitt vai disputar o Oscar de melhor ator com Richard Jenkins ("The Visitor"), Frank Langella ("Frost/Nixon"), Sean Penn ("Milk") e Mickey Rourke ("O Lutador"). As rivais de Meryl Streep e Kate Winslet para melhor atriz são Anne Hathaway ("O Casamento de Rachel"), Angelina Jolie ("A Troca") e Melissa Leo ("Rio Congelado"). Além de Heath Ledger, os indicados ao Oscar de ator coadjuvante são Josh Brolin ("Milk"), Robert Downey Jr. ("Trovão Tropical"), Philip Seymour Hoffman ("Dúvida") e Michael Shannon ("Foi Apenas um Sonho"). Além de Henson por "Benjamin Button," as candidatas a melhor atriz coadjuvante são Amy Adams e Viola Davis, ambas por "Dúvida," Penelope Cruz, por "Vicky Cristina Barcelona," e Marisa Tomei por "O Lutador". (Reportagem de Dean Goodman e Jill Serjeant)