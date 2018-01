Benigni dará aulas sobre "Divina Comédia" em Princeton O ator e diretor italiano Roberto Benigni vai dar aulas sobre Dante Alighieri e a "Divina Comédia" na universidade americana de Princeton, segundo a edição desta quarta-feira do jornal "La Stampa". Benigni, que apresentou com grande sucesso em Florença um espetáculo no qual recita a máxima obra do poeta italiano, foi convidado para dar aulas em Princeton pela instituição americana Dante Society. Benigni formalizou o contrato com a universidade após uma reunião este ano em um hotel de Florença com um membro da Dante Society, que teria ficado impressionado pelo conhecimento do ator sobre a "Divina Comédia", diz o jornal. O vencedor do Oscar 1999 de melhor ator e de melhor filme estrangeiro com "A Vida é Bela" foi recentemente agraciado com o doutorado honoris causa em filologia romança pela Universidade de Florença.