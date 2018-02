Benício del Toro está no Brasil para fazer filme sobre MST

O ator Benício Del Toro está no Brasil para realizar uma pesquisa para seu novo filme, que contará a história do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo site do movimento.

Segundo a publicação, Del Toro visitou a Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema (SP), com o presidente nacional do movimento, João Pedro Stédile na quarta-feira (15). O ator teria explicado a intenção do filme e elogiado o movimento. "O MST traz oportunidade e esperança ao ser humano. Oportunidade de educação, de mudança. Tem os mesmos princípios que defendia Che Guevara, é portanto um movimento guevarista", disse ao site.

No mesmo dia, Del Toro participou de um debate com o jornalista e escritor brasileiro Fernando Morais, a atriz Priscila Camargo, do Movimento Humanos Direitos (MHuD), e militantes de movimentos sociais. Ao final da visita, usando o boné do MST, Del Toro ajudou a plantar um jambeiro na área externa na Escola.

"O sonho de Che está vivo aqui", comentou. Em 2008, o ator porto-riquenho viveu o líder revolucionário no cinemas em "Che", longa divido em duas partes, com Steven Soderbergh na direção.

Segundo a revista Caras, Del Toro aproveitou para conhecer a noite paulistana e foi flagrado no clube Disco, zona sul de São Paulo, na noite de quarta-feira.