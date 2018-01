Benedict Cumberbatch se junta ao universo Marvel em 'Doutor Estranho'

O galã britânico Benedict Cumberbatch adorou seu contato íntimo com os efeitos especiais quando trocou seu característico chapéu de Sherlock Holmes por uma capa de super-herói em seu novo filme Doutor Estranho.

Estreando no universo dos quadrinhos da Marvel, o ator indicado ao Oscar interpreta o protagonista da grande produção de Hollywood, um neurocirurgião que encontra uma palavra secreta de feitiçaria depois de perder o uso das mãos em um acidente de carro.

"Dava para girar uma câmera 360 graus e filmar qualquer coisa e a imagem entraria na edição final, também tivemos alguns momentos com tela verde que foram insanamente difíceis", disse o ator na estreia do filme em Los Angeles na quinta-feira.

"O tipo de animação roteirizada preparatória que usaram para mapear sequências realmente complexas é muito minucioso, é uma forma de arte em si mesma."

Cumberbatch, conhecido por encarnar o famoso detetive na série de televisão Sherlock e indicado ao Oscar pelo papel do matemático Alan Turing em O Jogo da Imitação, teve a companhia da compatriota Tilda Swinton no tapete vermelho.

Ela abordou as críticas à sua escalação com a Anciã, uma personagem de origens asiáticas que vem do Himalaia.

"As pessoas que fazem muito barulho por não haver diversidade suficiente no cinema mundial, ou particularmente no cinema de Hollywood, estão certíssimas e devem gritar alto e claro, e eu estarei gritando ao lado delas", disse.

"Será realmente bom quando as pessoas virem o filme e talvez entenderem por que as escolhas foram feitas mas, ao mesmo tempo, ninguém deve parar de gritar alto e claro, porque se não o fizerem as coisas não irão mudar."

Rachel McAdams, Benedict Wong e Mads Mikkelsen, que atuam no filme, também estiveram presentes ao lançamento no Chinese Theatre de Hollywood, além de Robert Downey Jr., de Homem de Ferro.

Doutor Estranho estreia mundialmente no dia 25 de outubro.