Ben Stiller produzirá adaptação de graphic novel Por Borys Kit e Carly Mayberry LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Ben Stiller está produzindo o filme "The Return of King Doug", adaptação de uma graphic novel sobre um homem que deve voltar para o mundo da fantasia, depois de abandoná-lo 30 anos antes. Ele provavelmente também vai atuar na obra. O projeto está sendo conduzido pelos estúdios da Dreamworks, que estabeleceu uma parceria com a editora de "King Doug", a Oni Press, para adaptar os episódios "Courtney Crumrin and the Night Things" e "The Damned". Os autores de "King Doug", Greg Erb e Jason Oremland, escreverão o roteiro. A produtora de Stiller, a Red Hour, entra também em parceria com a Dreamworks. O livro vai ser publicado no ano que vem pela Porland, da Oni Press. Stiller é o astro da comédia "Tropic Thunder", que ele também produziu e dirigiu pela Red Hour, e está se preparando para filmar "Uma Noite no Museu II: a fuga de Smithsonian". A Red Hour também está por trás do filme "The Ruins", que estréia nos Estados Unidos nesta sexta-feira.