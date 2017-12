Ben Stiller fará sátira aos filmes de super-heróis A DreamWorks Animation está fechando um acordo com a Red Hour Films, produtora do astro Ben Stiller, para desenvolver uma sátira dos filmes de super-heróis, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. Master Mind gira em torno de um supervilão que perde a alegria de viver depois de acidentalmente matar seu arqui-rival, Uberman, na cena inicial do filme. O estúdio comprou o roteiro provisório de Alan Schoolcraft e Brent Simons para ser produzido por Ben Stiller e seu sócio Stuart Cornfeld por meio da Red Hour Films. "Ela colocou o filme no ´fast track´, ou modo acelerado, o que, em termos de animação, quer dizer que ele pode chegar aos cinemas nos próximos 15 a 20 anos", brincou Stiller. A Red Hour é uma das produtoras envolvidas no filme Escorregando Para a Glória, o atual campeão das bilheterias norte-americanas. Os veteranos da DreamWorks Animation Cameron Hood e Kyle Jefferson devem fazer sua estréia na direção de um longa com Master Mind. Os dois, que vivem em Toronto, já trabalharam anteriormente em filmes da DreamWorks como O Príncipe do Egito e Shrek. Schoolcraft e Simons estão escrevendo para a DreamWorks Pictures uma sequência de Pequenos Guerreiros.