Ben Stiller e Will Smith lideram bilheterias no ano-novo Ben Stiller liderou as bilheterias norte-americanas pela segunda semana, com "Uma Noite no Museu", enquanto Will Smith começou 2007 celebrando o fato de que, pela décima vez, atua em um filme que fez mais de 100 milhões de dólares. Segundo estimativas do estúdio, divulgadas na segunda-feira, "Uma Noite no Museu" arrecadou mais de 46,7 milhões de dólares desde quinta-feira. Em 11 dias desde a estréia, a comédia familiar faturou 125,8 milhões de dólares. Stiller faz um segurança de museu onde as peças - como dinossauros e exércitos romanos - ganham vida à noite. Esse lançamento da Fox se baseia numa história em quadrinhos de 32 páginas de Milan Trenc. "À Procura da Felicidade", com Will Smith, ficou em segundo lugar pela segunda semana, com 24,7 milhões de dólares. Após três finais de semana, o filme obteve 103,7 milhões de dólares. Este é o quinto filme distribuído pela Columbia com Will Smith que supera a marca dos 100 milhões de dólares. "Em Busca de Um Sonho", musical vagamente baseado no grupo Supremes, saltou de sétimo para terceiro lugar, fazendo 18,7 milhões de dólares em quatro dias, e 41,6 milhões de dólares desde o lançamento pela Paramount, há oito dias. "A Menina e o Porquinho" somou 15,1 milhões de dólares e tirou o quarto lugar de "O Bom Pastor", drama dirigido por Robert de Niro, com Matt Damon e Angelina Jolie, que fez 14,3 milhões de dólares. Completam a lista dos dez mais: "Rocky Balboa" (13,7 milhões de dólares), "Eragon" (10,6 milhões), "We Are Marshall" (10,2 milhões), "Happy Feet" (9,7 milhões) e "O Amor Não Tira Férias" (8,5 milhões).