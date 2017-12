Ben Stiller e Owen Wilson voltam cheios de pose em 'Zoolander 2'

Os modelos masculinos Derek e Hansel estão de volta às passarelas na sequência de Zoolander 2, comédia sobre o mundo da moda, e voltam com seus famosos biquinhos e poses - além de um pau de selfie recorde para capturá-los.

Em um tapete azul que lembrou seu inconfundível biquinho "aço azul", o ator Ben Stiller, que interpreta Derek Zoolander, ajudou a estabelecer um recorde com o maior pau de selfie na pré-estreia do filme em Londres na noite de quinta-feira, 4.

Com os colegas de elenco Owen Wilson, Penélope Cruz, Kristen Wiig e Will Ferrell a seu lado, Stiller segurou a vara, que teria cerca de 8,5 metros de comprimento, acima do grupo para tirar uma foto. Um juiz do Guinness World Records estava presente para confirmar a tentativa de quebra de recorde.

Stiller e Wilson repetem seus papéis de modelos rivais que viram amigos na sequência da comédia de 2001. Desta vez, assassinos misteriosos visam as celebridades.

"Quando (Zoolander) saiu, nem todo mundo viu. Era um pouco estranho, acho. E de alguma maneira ele foi sendo descoberto ao longo dos anos, o que foi ótimo", disse Stiller à Reuters na pré-estreia.

"Nem pensamos que um dia faríamos uma sequência, mas aí nos últimos anos o ímpeto foi crescendo e agora todas as peças se encaixaram."

O ator de 50 anos disse que o mundo fashion ainda oferece muito material para comédias.