Ben Kingsley se junta a DiCaprio em novo filme de Scorsese LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Ben Kingsley se juntou a Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo no elenco do drama "Shutter Island", de Martin Scorsese, cujas filmagens estão marcadas para começar em março. O projeto da Paramount Pictures, baseado num livro de 2004 de Dennis Lehane, autor de "Sobre Meninos e Lobos", trata de um policial (Ruffalo) que, ao lado de seu novo parceiro (DiCaprio), viaja até uma ilha do Massachusetts para investigar o desaparecimento de uma paciente de um hospital psiquiátrico. Durante a investigação, os dois topam com uma teia de mentiras, vivem a passagem de um furacão e se envolvem numa rebelião dos internos do hospital, que os deixa presos, sem poder sair da ilha. Kingsley vai fazer o papel do enigmático Dr. Cawley, médico chefe do hospital, que é obrigado a contragosto a virar anfitrião dos dois policiais. O ator, cujos créditos recentes incluem "Xeque-Mate" e "Bloodrayne", está no momento filmando "The Love Guru" para a Paramount. (Por Carly Mayberry)