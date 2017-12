Ben Affleck retoma papel de super-herói como Batman mais velho e 'briguento'

LOS ANGELES - Os super-heróis não são os únicos em busca de redenção no novo Batman vs Superman: A Origem da Justiça, já que o próprio ator Ben Affleck quis voltar a interpretar um papel do gênero depois de ser tão criticado por seu Demolidor - O Homem Sem Medo, de 2003.

"No último filme de super-herói que fiz, não fiquei feliz", confessou Affleck, de 43 anos, à Reuters. "Achei que simplesmente não fez jus ao que deveria ter sido".

Em Batman vs Superman, que estreia nesta semana no Brasil e nos Estados Unidos, Affleck se torna o mais recente de uma leva de atores de primeiro escalão a vestir a máscara e a capa do homem-morcego, desta vez para enfrentar Superman na sequência de Homem de Aço, de 2013.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dois super-heróis chegam às vias de fato por causa da responsabilidade pelas polêmicas mortes em massa de civis em Homem de Aço, enquanto o público se pergunta que tipo de super-herói realmente quer.

O recluso bilionário Bruce Wayne, alter-ego de Batman também vivido por Affleck, aparece mais velho do que em suas versões cinematográficas anteriores e também mais desencantado, ainda marcado pelo assassinato de seus pais e pelo combate aos criminosos de Gotham, sua fictícia cidade-natal.

Vários atores envergaram o famoso uniforme de Batman, incluindo Michael Keaton, George Clooney e mais recentemente Christian Bale na trilogia Cavaleiro das Trevas, do diretor Christopher Nolan, que durou de 2005 a 2012 e arrecadou mais de 2 bilhões de dólares em todo o mundo.

Affleck disse que quis fazer um filme de super-herói "que realmente funcionasse como um filme real, substancial, reflexivo", e que irá reprisar o papel em três produções da Warner Bros - Esquadrão Suicida no final deste ano, Liga da Justiça Parte Um em 2017 e Liga da Justiça Parte Dois em 2019.

A escolha de Affleck, apelidado de Batffleck, despertou reações mistas entre os fãs, que questionaram se ele irá se mostrar à altura da interpretação elogiada de Bale.

Affleck reconheceu estar "encarando uma responsabilidade muito grande" e disse que seu Batman é "um pouco mais briguento, mais físico", e que também se mostrará "contemplativo" no futuro. "Ele está meio que procurando algo", disse.