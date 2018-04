Ben Affleck não será mais o diretor do novo 'Batman'

Ben Affleck será o protagonista, mas não mais o diretor do novo filme do Batman, que está sendo produzido pela Warner, é o que informa a revista Variety.

Em princípio estava combinado que Ben Affleck seria o protagonista, mas também o diretor do filme, mas circulava já alguns dias essa informação da desistência do ator de comandar o set do longa.

E agora está confirmado e a produtora corre atrás de um outro nome para dirigir o longa do homem morcego.

"Há certos personagens que ocupam um lugar especial nos corações de milhões de pessoas", disse Affleck. "Interpretar estes personagens exige concentração, paixão e a melhor atuação que se possa dar. Está claro que eu não posso fazer os dois trabalho no nível que é exigido".

Mas o ator deixou claro que continua comprometido com o projeto, cujo roteiro ele escreveu junto com Geoff Johns, e disse está entusiasmado por poder presentear os fãs de Batman com mais um filme.