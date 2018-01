Ben Affleck leva prêmio do Sindicado dos Diretores por 'Argo' O ator e diretor Ben Affleck ganhou o prêmio principal do Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos (Directors Guild of America, ou DGA, em inglês) no sábado pelo filme "Argo", consolidando o drama sobre reféns no Irã como um dos filmes favoritos ao Oscar, em 24 de fevereiro.