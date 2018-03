Ben Affleck fará adaptação cinematográfica de 'The Blad Itself' Por Borys Kit e Carly Mayberry LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Ben Affleck vai voltar a trabalhar com algumas das pessoas que colaboraram com ele em "Medo da Verdade" ("Gone Baby Gone"), transpondo para o cinema mais um romance policial áspero. A Miramax comprou os direitos sobre o primeiro romance de Marcus Sarkey, "The Blade Itself", que Affleck vai produzir com Sean Bailey. Os dois cumpriram os mesmos papéis com "Medo da Verdade", também da Miramax e que Affleck dirigiu. A adaptação será escrita por Aaron Stockard, co-autor do roteiro de "Medo da Verdade." "Blade" trata de dois homens de Chicago, amigos de infância, que ganharam fama por cometer pequenos delitos ainda jovens, antes de optar por caminhos diferentes na vida. Quando eles se reencontram, anos depois, um deles é obrigado a decidir até onde se dispõe a ir para proteger os segredos de seu passado. A revista Esquire considerou o romance um dos cinco melhores de 2007. No momento Affleck está rodando "State of Play" para a Universal.