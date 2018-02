Ben Affleck exibe em Veneza seu 2º filme como diretor

O ator americano Ben Affleck exibiu nesta quarta-feira (8) no 67º Festival Internacional de Cinema de Veneza seu segundo trabalho como diretor, "Atração Perigosa", um filme de ação no qual ele também atua, no papel de ladrão de bancos.

Diretor, protagonista e também roteirista, Affleck participa do certame italiano fora de concurso com uma das grandes produções americanas que inclui o cartaz do Festival de Veneza e que melhor foi recebida na Cidade dos Canais.

"Atração Perigosa", em cujo elenco figura também a britânica Rebecca Hall (a Vicky de "Vicky Cristina Barcelona") e Jeremy Renner ("Extermínio 2"), baseada no romance "Prince of Thieves", de Chuck Hogan, conta a história de um experiente grupo de ladrões de bancos de Boston.

O cérebro do grupo é o personagem interpretado por Affleck, Doug MacCray, quem vê seu destino mudar quando conhece mais a fundo a diretora de um dos bancos que ataca.

"Me perguntei se (com o filme) estava glorificando um personagem criminoso ou glorificava a violência. Esta pergunta era importante. As consequências morais eram importantes. Mas tentei ser preciso e também o mais complexo possível", comentou Affleck em entrevista coletiva em Veneza.

Affleck, que estreou como diretor em "Medo da Verdade" (2007), reconheceu ter se inspirado no filme "Gomorra", sobre a máfia napolitana, baseada no livro do jornalista italiano Roberto Saviano.