Ben Affleck e Matt Damon podem voltar a trabalhar juntos

Amigos de longa data que ganharam o Oscar de roteiro original em 1997 por "Gênio Indomável", os dois atores estão a dias de fechar um contrato de produção com o estúdio. Ainda não são conhecidos os detalhes sobre o nome da nova firma ou a duração do acordo.

Matt Damon está sendo visto nos cinemas no momento em "Invictus", da Warner Bros., pela qual recebeu uma indicação ao Oscar. Affleck co-escreveu, dirigiu e atuou no thriller policial "The Town", que a WB vai lançar em setembro.

Os dois atores já foram sócios no passado na LivePlanet, que até 2007 teve um contrato com a Disney. A LivePlanet foi responsável pelos longas "Project Greenlight" dos dois: "Stolen Summer", "O Nerd Vai à Guerra" e "Feast", além da estreia de Affleck como roteirista e diretor, "Medo da Verdade."

(Por Jay A. Fernandez e Borys Kit)