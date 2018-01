Ben Affleck diz que quer ser 'parte da solução' sobre casos de assédio em Hollywood

LONDRES - Ben Affleck diz que a tempestade de acusações de abusos sexuais em Hollywood o levou a examinar o próprio comportamento.

Numa entrevista no domingo, 5, com a Associated Press, Affleck disse que está "olhando para o próprio comportamento, analisando e fazendo com que seja parte da solução".

+ Crimes sexuais na indústria do entretenimento: saiba mais

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de condenar as ações de Harvey Weinstein no mês passado, Affleck foi forçado a defender sua própria conduta. Ele se desculpou por apalpar a atriz Hilarie Burton numa entrevista em 2003 quando ela era apresentadora de um programa da MTV. Outro vídeo de 2004 mostrava Affleck forçando outra apresentadora, Anne-Marie Losique, a sentar-se no seu colo.

No domingo, Affleck disse que duas coisas precisam acontecer: que "mais mulheres sejam colocadas em posições de poder" e que assédio sexual também precisa ser uma situação em que homens se posicionem contra comportamento inapropriado.