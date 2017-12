Ben Affleck dirigirá e protagonizará próximo 'Batman'

Ben Affleck dirigirá e protagonizará o próximo filme de Batman - confirmou o estúdio Warner Bros.nesta quarta-feira, 13.

Trata-se da confirmação dos rumores que começaram quando o ator e cineasta afirmou estar interessado em dirigir um dos filmes do super-herói, durante a apresentação à imprensa de Los Angeles de Batman x Superman: a origem da Justiça.

Com estreia há algumas semanas, o filme não ganhou elogios da crítica, mas contou com o apoio do público americano, com uma bilheteria de 166 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Mundialmente, o filme arrecadou quase 790 milhões de dólares.

Ben Affleck disse ter ficado fascinado vendo o diretor Zack Snyder trabalhar na tarefa de mostrar pela primeira vez nas telonas a grande batalha entre Batman e Superman.

"No passado considerei dirigir um filme como esse. Para mim, foi uma experiência realmente valiosa ver como Zack trabalhava", afirmou o ator, que ganhou, em 2013, o Oscar de Melhor filme por Argo e, em 1998, levou a estatueta de Melhor roteiro por Gênio indomável, junto com Matt Damon.

Na convenção CinemaCon, em Las Vegas, o presidente da Warner Bros., Kevin Tsujihara, disse hoje estar "muito feliz" de voltar a trabalhar com Affleck.