Ben Affleck defende 'Batman vs Superman' das críticas ao filme

Em entrevista ao canal Fox 5 para divulgar o filme O Contador, Ben Affleck elogiou Batman vs Superman: A Origem da Justiça. "É interessante: foi um filme de enorme sucesso. Mais pessoas foram vê-lo do que qualquer outro filme na minha carreira", comentou o ator, que interpreta o herói Batman no longa dirigido por Zack Snyder. Apesar de o filme ter estreado há seis meses e ter arrecadado recorde de bilheteria - foram US$ 862 milhões, Batman vs Superman recebeu também duras críticas da mídia especializada.

"O filme não foi tão julgado por sua execução como por seu tom. As pessoas pareceram querer um tom mais leve e eu achei isso interessante. Tom não é uma coisa qualitativa. É subjetivo, não é?", disse Affleck ao Fox 5. Mais adiante na entrevista, o ator chegou a ser indagado diretamente se havia gostado de Batman vs Superman. "Sim, sim. Eu adorei".