Belíssima e talentosa atriz de 'Mad Max' e 'Hancock', Charlize Theron faz 40 anos

Existem várias maneiras de começar a carreira de atriz, mas no caso da aniversariante desta sexta, 7 de agosto, a sul-africana Charlize Theron, que completa 40 anos, foi tudo muito inusitado. Durante seus primeiros meses em Los Angeles, ela foi a um banco para descontar um cheque que a mãe, Gerda, tinha enviado, mas, diante da recusa do caixa em pagar, Charlize ficou revoltada e fez uma cena, chamando a atenção de todos, entre eles a de um agente de talentos, que depois a incluiu em seu casting.

Esse empenho, a ganhadora do Oscar de melhor atriz de 2004, por sua interpretação de uma serial killer no filme Monster – Desejo Assassino, mostrou também no apoio a organizações pelos direitos da mulher, dos animais e ao casamento gay.

Em Monster, a atriz conhecida por sua beleza não teve medo de se transformar e ficar irreconhecível no papel da prostituta Aileen Wuornos, considerada a primeira mulher assassina em série dos Estados Unidos.

Charlize Theron, que começou como modelo aos 16 anos, quando ganhou um concurso, ficou conhecida no fim dos anos 1990 em filmes como Contrato de Risco, Poderoso Joe, O Advogado do Diabo e Regras da Vida. Por sua atuação em Terra Fria, de 2007, ela foi indicada para o Oscar e o Bafta de melhor atriz.

A estrela também pode ser vista em longas como O Escorpião de Jade, Hancock, Prometheus, Branca de Neve e o Caçador, Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola e Mad Max – Estrada da Fúria, de 2015.