Belas Artes promove Noitão do terror nesta sexta-feira, 28/10

Embora o Halloween, Dia das Bruxas, seja somente na segunda, 31, o Belas Artes se antecipa à data e promove, nesta sexta, 28, um Noitão especial de terror. E o bom é que vai ser tudo de graça. Você só precisa tirar os ingressos a partir das 23 h. Serão três programas, com três filmes cada, em três salas. Os títulos dos programas já dão ideia do que abordam - Old School, Demônios e Serial Killers (e psicopatas). Em termos de qualidade, o primeiro é melhor. Há quanto tempo você não vê Alien, o primeiro da série, no cinema? Gremlins? Vai perder essa? Nem sonhe. Melhor ter pesadelo acordado no escurinho das salas do Belas Artes.

Programa 1 - Old School

Como indica o nome, Velha Escola, o programas privilegia um terror mais clássico, tradicional - quer dizer, em termos. Não dá para considerar 'tradicional' um filme iconoclasta e destruidor como Gremlins.

Alien, o Oitavo Passageiro

O primeiro da série realizado por Ridley Scott em 1979. A nave Nostromo parte numa missão secreta. E, no ventre do homem, gera o monstro alienígena, uma máquina de matar perfeita. Contra esse bebê militarista, criação visual do artista H.R. Giger, insurge-se a mulher, a suboficial Ripley (Sigourney Weaver). Ridley Scott mistura ficção científica e horror e retoma lições sobre a paranoia dos anos 1950. Um filmaço.

Gremlins

Cria de Roger Corman, Joe Dante veio numa escalada de horror - Piranha, The Howling/Grito de Horror. Superou-se com Gremlins, em 1984. O adolescente Zach Galligan ganha um bichinho de estimação tão fofo que parece de pelúcia, Gizmo. Mas ele não presta atenção às advertências - não deve alimentar Gizmo após a meia-noite nem permitir que se molhe. Quando isso ocorre, Gizmo metamorfoseia-se nos satânicos gremlins, que se multiplicam feito ratos e instalam o caos (o inferno?) na cidadezinha. A subversão completa de A Felicidade não se Compra, o clássico natalino de Frank Capra. O Belas Artes deverias mostrar também o 2, em que John Glover faz uma espécie de Donald Trump. O que parecia caricatura (em 1990) virou a realidade das eleições norte-americanas de 2016.

A Ilha do Dr. Moreau

O cinema contou muitas vezes a história de H.G. Wells, e a melhor versão continua sendo a de 1933, com Charles Laughton como o sinistro Dr. Moreau, que realiza experimentos misturando humanos e animais. John Frankenheimer foi um grande diretor nos anos 1960, mas depois decaiu. Sua versão é a pior de todas, mas depois da lufada de humor de Gremlins talvez até fique divertida a participação de Marlon Brando. O verdadeiro horror do filme é ver a que foi relegado um dos maiores (o maior?) ator do cinema.

Programa 2 - Demônios

O programa apresenta dois filmes do especialista James Wan, Invocação do Mal 1 e 2, e O Exorcista, de William Friedkin. A adaptação do best seller de William Peter Blatty fez sensação nos anos 1970 por seu linguajar chulo ('The bitch is mine!') e por cenas como aquela em que Regan, possuída pelo demônio, torce a cabeça. O próprio Friedkin deveria estar em São Paulo, participando da Mostra - teria um debate no domingo, 30 -, mas teve de cancelar a vinda, por causa de uma otite grave.

Programa 3 - Serial killers (e psicopatas)

Apesar do conceito temático, o terceiro programa é bem eclético. Jason, com sua máscaras e facão, provoca um banho de sangue em Sexta-Feira 13, de Marcus Nispel. Por falar em sangue, o vampiro Tom Cruise inicia Brad Pitt em Entrevista com o Vampiro, que Neil Jordan adaptou do livro de Anne Rice - e a sugestão de homossexualidade entre os astros fez com que o filme estourasse em 1994. Finalmente, A Órfã, de Jaume Collet-Serra. Nem o alien consegue ser mais predador do que aquela menininha. Como é? Menininha? A horrível verdade vem à tona.