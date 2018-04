Belas Artes faz seu último Noitão com Tarantino e Almodóvar

Não fosse a perspectiva de deixar um dos endereços mais importantes para os cinéfilos paulistanos (de várias gerações), este seria apenas o primeiro Noitão de 2011 do Belas Artes. Com o anúncio de que o prédio vermelho da Rua da Consolação deixará de ser um cinema no próximo dia 27, a tradicional sessão de filmes madrugada a dentro chega nesta sexta-feira (14) à sua 80ª e última edição.

A partir das 23h50, serão exibidos cinco filmes que marcaram o Noitão, como o clássico Nikita, de Luc Besson, e Cães de Aluguel, do diretor Quentin Tarantino. Também entram na programação Pepi, Luci, Bom y Otras Chicas Del Monton, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar e A Festa Nunca Termina, de Michael Winterbottom. Como de costume, o quinto filme é uma surpresa.

Os longas são exibidos simultaneamente e cada participante pode escolher assistir a três deles. Nos intervalos entre as exibições, que vão acontecer em todas as seis salas do Belas Artes, há sorteios de brindes. Um café da manhã é servido ao final das sessões, por volta das 6h.

Os ingressos são vendidos na bilheteria do cinema (Rua da Consolação, 2423) desde a tarde desta quarta-feira e custam R$20 e R$10 (meia entrada). Eles também podem ser comprados pelo site http://www.ingresso.com.br/

Segundo a assessoria de imprensa do cinema, o Noitão será retomado quando o Belas Artes encontrar novas instalações.

Filmes

Pepi, Luci, Bom y Otras Chicas Del Monton

Pedro Almodóvar. Espanha, 1980, 85 min., 14 anos.

Uma jovem que vive sozinha em Madri dedica-se a uma pequena plantação de maconha na varanda de seu apartamento. Um dia, um vizinho policial percebe algo de errado e resolve verificar a infração. Ele acaba por violentar a moça que, inconformada, pede que os seus amigos roqueiros preparem uma terrível vingança.

Nikita

Luc Besson. França, 1990, 98 min.

A jovem Nikita é presa por assassinato e uso de drogas. Mas sua grande coragem e habilidade com armas faz com que o Estado use-a como assassina profissional.

Cães de Aluguel

Quentin Tarantino. EUA, 1992, 100 min., 14 anos.

Um bando de seis pessoas planeja um roubo de diamantes. Na hora H algo sai errado e todos passam horas de tensão e desespero em meio a sessões de tortura, num galpão abandonado.

A Festa nunca Termina

Michael Winterbottom. Inglaterra, 2002, 115 min., 14 anos.

Inspirado pelo sucesso do Sex Pistols, um grupo de amigos monta um selo musical. Ele conta com alguns dos principais grupos musicais do momento, como o Joy Division e o Happy Mondays.