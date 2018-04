Belas Artes faz Noitão edição extra

Muita gente ficou de fora do último Noitão do Belas Artes, na sexta-feira passada (14). Todos os 1.040 ingressos (capacidade máxima) colocados à venda se esgotaram em cerca de 24 horas e, no dia das sessões, muitos pediam por um assento no chão das salas. Eram pessoas que não queriam perder o que seria a última exibição de filmes madrugada a dentro do Belas Artes, com data marcada para fechar as portas na próxima quinta-feira (27).

Para não decepcionar seus frequentadores mais fiéis, o cinema vai fazer uma edição extra do Noitão nesta sexta-feira (21). A partir das 23h50, serão exibidos cinco filmes, mesclando três sucessos de edições anteriores com duas pré-estreias.

Os longas inéditos são O Amor e Outras Drogas, comédia romântica com Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway, e o independente Inverno da Alma, premiado no Festival de Sundance como melhor filme e melhor roteiro.

Ainda vai ter reprise de Labirinto de Paixões (1982), de Pedro Almodóvar, O Hotel de Um Milhão de Dólares, de Wim Wenders e um filme surpresa.

Como de costume, haverá sorteios de brindes entre os espectadores nos intervalos das sessões. Depois da última exibição da madrugada,tem café da manhã.

Os ingressos são vendidos desde as 16h de hoje por R$20 e R$10 (idosos e estudantes pagam meia-entrada). Há seis combinações diferentes de filmes, uma para cada sala, e o espectador tem que escolher uma delas quando compra o bilhete.

Noitão

Quando: sexta-feira, 21 de janeiro, a partir das 23h50

Onde: Belas Artes – Rua da Consolação, 2423

Quanto: R$20 e R$10 (meia-entrada para idosos e estudantes)

Sinopses:

O AMOR E OUTRAS DROGAS

(Love & Other Drugs) EUA, 2010, cor, 113 min., 14 anos. Direção: Edward Zwick

Maggie é um mulher que valoriza sua liberdade e acredita que nada ou ninguém será capaz de segurá-la. Até o dia em que conhece Jamie, um executivo da área farmacêutica, cujo jeitão sedutor costuma ser infalível com as mulheres. O romance acaba pegando os dois de surpresa e os coloca em contato com uma droga pura, forte e que não está à venda: o amor.

INVERNO DA ALMA

(Winter´s Bone) EUA, 2010, cor, 100 min., 14 anos. Direção: Debra Granik

Uma garota de 17 anos embarca em uma missão para encontrar seu pai depois que ele usa a casa de sua família como forma de garantir sua liberdade condicional e desaparece sem deixar vestígios. Confrontada com a possibilidade de perder a casa onde mora com seus irmãos pequenos, ela desafia os códigos e a lei do silêncio arriscando sua vida para salvar sua família. Ela desafia as mentiras, fugas e ameaças oferecidas por seus parentes e dessa forma começa a juntar a verdade sobre seu pai.

LABIRINTO DE PAIXÕES

(Laberinto de Passiones) Espanha, 1982, cor, 100 min., 16 anos. Direção: Pedro Almodóvar

Na Madri dos anos 80, um homossexual filho do imperador árabe Tirã decide mudar-se para lá, em busca de diversão. Ele tem um relacionamento com um terrorista gay, que acaba se apaixonando por ele e planeja raptá-lo. Enquanto isso, o jovem príncipe conhece Sexília, uma cantora ninfomaníaca. Em uma reviravolta do destino todos eles serão tomados pelo que menos poderiam esperar: uma paixão avassaladora e sem limites.

O HOTEL DE UM MILHÃO DE DÓLARES

(The Million Dollar Hotel) Alemanha/Reino Unido/EUA, 2000, cor, 122 min., 14 anos.

Direção: Wim Wenders

A trama é sobre o filho de um bilionário que morre de maneira suspeita num hotel decadente. Para investigar o acontecimento chega ao local um agente federal disposto a virar do avesso as vidas dos hóspedes, até descobrir se a morte foi suicídio ou assassinato.