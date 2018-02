Bela Adormecida faz 50 anos convertida em ícone da Disney

O clássico de animação A Bela Adormecida completa nesta quinta, 20, 50 anos convertido em um ícone do império forjado por Walt Disney, que, por ocasião do aniversário, reeditou o desenho, que possui milhares de fãs na internet. Veja também: Trecho de Bela Adormecida no YouTube Em sua estreia em 1959, a crítica e o público esperavam mais da produção, mas, em breve, a história da princesa Aurora seria coroada como um dos grandes sucessos do estúdio. A cruel Malévola se tornaria uma referência em bruxas e vilãs de contos de fadas, enquanto a Bela Adormecida se transformaria na Barbie das princesas Disney e seu castelo disputa o encantamento dos famosos parques de diversões com o de Cinderela. A história, obra do célebre escritor francês Charles Perrault, autor de O Gato de Botas, Cinderela e Chapeuzinho Vermelho, entre outros contos infantis, seguiu o clássico modelo dos romances de príncipes e princesas, com fadas boas e más, encantos, dragões e um final feliz acompanhado de um beijo. . Esses fundamentos básicos foram repetidos, em alguma medida, em títulos da Disney de referência, como Branca de Neve e os Sete Anões (1937) ou Cinderela (1950), apesar de a personagem de Aurora, possivelmente, ter sido a que menos diálogo teve entre as três. Os clássicos foram indicados ao Oscar de melhor trilha sonora, mas, em termos de quantidade, Cinderela conquistou três: melhor canção, gravação e música. A Disney abandonaria o gênero de princesas durante 30 anos, até a chegada de A Pequena Sereia (1989), seguida por A Bela e a Fera (1991), Aladdin (1992), Pocahontas (1995) e Mulan (1998). Esse vazio foi preenchido por um salto geracional e uma mudança de preferências entre os mais jovens, apesar de o reinado da Bela Adormecida nos parques Disney (Califórnia, Hong Kong e Paris) e três reestreias em anos sucessivos ter feito com que a personagem se mantivesse viva no imaginário coletivo. Prova de sua atualidade neste universo mágico são seus seguidores na rede social Facebook, onde a princesa conta com mais de 9.200 "amigos", quase dois mil a mais que a Branca de Neve, que também tem perfil no site. No entanto, os números não causam inveja em Pocahontas, com 11 mil amigos, muito abaixo de Ariel, cuja vida social é muito mais atribulada e que tem quase 100 mil colegas. A Bela Adormecida saiu em vídeo pela primeira vez em 1986, em DVD em 2003 e, em 7 de outubro, foi o primeiro clássico do estúdio a passar para o formato Blu-ray. Essa foi a data escolhida por Disney para levar ao mercado uma renovada A Bela Adormecida, sem as "rugas" do sistema analógico, mas conservando sua identidade original. Uma das novidades apresentadas por esta edição especial de aniversário foi a visão panorâmica Technirama, com a qual foi realizado o filme e que foi cortado antes de sua apresentação em 1959 para ser adaptada ao popular Cinemascope. A adaptação fez com que fosse perdida parte da cena pelas laterais, que voltou a ser recuperada após 50 anos.