Beijo homossexual do novo James Bond gera polêmica O novo James Bond, o inglês Daniel Craig, gerou polêmica hoje entre os fãs e seguidores do agente 007 ao declarar que gravou, para seu próximo filme, uma cena em que beija um homem. No filme "Infamous", o mais recente trabalho de Craig, o ator protagoniza o assassino Perry Smith, que supostamente manteve um relacionamento homossexual com o escritor norte-americano Truman Capote. Na última cena do filme, os dois se beijam apaixonadamente na cela de Smith. Toby Jones, que interpreta Capote, brincou perante a imprensa: "Nunca sonhei que beijaria James Bond". No entanto, Craig pediu que não se comparem os dois trabalhos. O novo filme do agente 007, "Casino Royale", estreará em novembro em Londres. Daniel Craig foi duramente criticado quando escolhido para ser o novo James Bond, pois havia declarado não gostar de armas, das cenas de sexo e de luta. Nesse sentido, um grupo de seguidores do personagem James Bond propôs um boicote ao filme "Casino Royale", em protesto pela escolha de Craig como protagonista, por considerá-lo "muito brando".