Beijo de Harry Potter leva 24 tomadas para ser gravado A tão esperada cena do primeiro beijo do bruxo adolescente Harry Potter finalmente foi filmada, informou o jornal britânico The Times na edição deste sábado, 18. De acordo com o periódico, Daniel Radcliffe, que encarna o personagem principal, e Katie Leung, que interpreta a sua namorada Cho Chang, necessitaram nada menos que 24 tentativas até conseguir um beijo digno de aparecer em Harry Potter e a ordem da Fênix. No entanto, uma fonte da equipe de filmagem assinalou ao periódico que, na realidade, os dois jovens demoraram porque queriam "ter um momento agradável". Radcliffe, que já tem 17 anos, aparecerá nesta nova película acompanhado dos atores Rupert Grint e Emma Watson, que, como em anteriores ocasiões, encarnam seus amigos Ron Weasley e Hermione Granger. Os quatro filmes anteriores da série baseada nos livros de JK Rowling - Harry Potter e a pedra filosofal, Harry Potter e a câmara secreta, Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban e Harry Potter e o cálice de fogo - arrecadaram mais de 320 milhões de euros só no Reino Unido.