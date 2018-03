De acordo com a BBC, "Os Últimos Dias do Lehman Brothers" terá como protagonista o execrado diretor-executivo do banco Dick Fuld, que tentará conseguir um socorro de emergência para salvar a instituição.

A quebra do Lehman há quase um ano sufocou o sistema financeiro e disparou uma perda de confiança tão intensa que jogou a economia global na pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial.

(Reportagem de William James)