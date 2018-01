'Batman vs Superman' é escolhido o pior filme de 2016 no Framboesa de Ouro

Batman vs Superman: A origem da Justiça foi escolhido como um dos piores filmes de 2016 no Framboesa de Ouro, o prêmio que funciona como o anti-Oscar todo os anos. O longa dirigido por Zack Snyder, que não terá muitos motivos para comemorar seu aniversário de 50 anos na quarta-feira de cinzas, ganhou quatro prêmios, o mesmo número que Os Estados Unidos da Hillary: A História Secreta do Partido Democrata, documentário de Dinesh D'Souza escolhido como o pior do ano.

D'Souza dirigiu o filme ao lado de Bruce Schooley. O prêmio de pior atriz foi para Becky Turner, responsável pela interpretação de Hillary Clinton . Os Estados Unidos da Hillary arrecadou modestos US$ 13 milhões nos EUA no ano passado, com um custo estimado em US$ 5 milhões. O filme rendeu também o prêmio de pior diretor e pior ator, para D'Souza.

Batman vs Superman ganhou quatro prêmios: de pior roteiro, pior ator coadjuvante para o Lex Luthor de Jesse Eisenberg, pior “combinação na tela” (para Henry Cavill e Ben Affleck) e pior “refilmagem, enganação ou sequência”. O Framboesa de Ouro é escolhedo por cerca de mil eleitores de 24 países que se cadastram online e pagam uma taxa de US$ 40.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Prêmio de Redenção do Framboesa foi para o veterano ator e diretor Mel Gibson. Ele foi aceito de volta ao mundo das estrelas de Hollywood graças a O Último Homem, uma década depois de se tornar um desafeto por conta de seu discurso antisemita e outras polêmicas. “O último homem” está indicado a seis categorias no Oscar, entre elas melhor diretor.

Veja a lista completa:

Pior Filme

Batman vs Superman: A Origem da Justiça​

Hillary’s America: The Story of the Democratic Party

Tirando o Atraso

Deuses do Egito

Independence Day: O Ressurgimento

Zoolander 2

Pior Ator

Dinesh D’Souza, por Hillary’s America: The Story of the Democratic Party

Ben Affleck, por Batman vs Superman: A Origem da Justiça

Gerard Butler, por Deuses do Egito e Invasão a Londres

Henry Cavill, por Batman vs Superman

Robert De Niro, por Tirando o Atraso

Ben Stiller, por Zoolander 2

Pior Atriz

Becky Turner, por Hillary’s America: The Story of the Democratic Party

Megan Fox, por Tartarugas Ninjas 2

Tyler Perry, por BOO! A Medea Halloween

Julia Roberts, por O Maior Amor do Mundo

Naomi Watts, por A Série Divergente: Convergente e Refém do Medo

Shailene Woodley, por A Série Divergente: Convergente

Pior Atriz Coadjuvante

Kristen Wiig, por Zoolander 2

Julianne Hough, por Tirando o Atraso

Kate Hudson, por O Maior Amor do Mundo

Aubrey Plaza, por Tirando o Atraso

Jane Seymour, por Cinquenta Tons de Preto

Sela Ward, por Independence Day: O Ressurgimento

Pior Ator Coadjuvante

Jesse Eisenberg, por Batman vs Superman: A Origem da Justiça

Nicolas Cage, por Snowden: Herói ou Traidor

Johnny Depp, por Alice Através do Espelho

Will Ferrell, por Zoolander 2

Jared Leto, por Esquadrão Suicida

Owen Wilson, por Zoolander 2

Pior Combinação em Tela

Ben Affleck e seu amiguinho Henry Cavill em Batman vs Superman

Qualquer dupla de deuses ou mortais em Deuses do Egito

Johnny Depp e sua fantasia colorida que causa náuseas em Alice Através do Espelho

O elenco inteiro de atores que um dia foram respeitados em Beleza Oculta

Tyler Perry e aquela peruca já usada mil vezes em BOO! A Medea Halloween

Ben Stiller e seu amiguinho quase engraçado Owen Wilson em Zoolander 2

Pior prequel, remake, cópia ou sequência

Batman vs Superman: A Origem da Justiça

Alice Através do Espelho

Cinquenta Tons de Preto

Independence Day: O Ressurgimento

As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras

Zoolander 2

Pior Diretor

Dinesh D’Souza e Bruce Schooley, por Hillary’s America: The Story of the Democratic Party

Zack Snyder, por Batman vs Superman: A Origem da Justiça

Roland Emmerich, por Independence Day: O Ressurgimento

Tyler Perry, por BOO! A Medea Halloween

Alex Proyas, por Deuses do Egito

Ben Stiller, por Zoolander 2

Pior Roteiro

Batman vs Superman: A Origem da Justiça

Esquadrão Suicida

Tirando o Atraso

Hillary’s America: The Story of the Democratic Party

Deuses do Egito

Independence Day: O Ressurgimento